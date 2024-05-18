〈熱門股〉燿華低軌衛星板挹注獲利轉佳 外資力捧周漲28%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-18 10:50

獲明晟 (MSCI) 新納入台股小型成分股的 PCB 大廠燿華 (2367-TW) 在低軌衛星板出貨旺盛挹注下，2024 年以來獲利轉佳，股價在本周獲外資大力買超 5.53 萬張激勵，股價收在 38.4 元，一周上漲 28.86%，17 日收盤價也來到 4 年新高。

燿華在 2024 年首季營收 41.63 億元，年增幅高達 20.23%，營運由虧轉盈，每股純益 0.41 元，同時，由燿華公布的 4 月自結單月稅後純益 2.16 億元，年增 5.32 倍，每股純益達 0.32 元，加計首季獲利，每股純益達 0.73 元。燿華獲利的成長主要在低軌衛星、汽車板的出貨挹注，同時，燿華的低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%，但在訂單旺盛之下，本季比重將可望提升到 20%。

燿華本波段股價自 25.5 元起漲，波段漲幅已達到 50.89%，本周股價在外資進場大力買超帶動短線客穿梭，並因此滾出單日 24 萬張的歷史天量，日 K 線連四紅， 股價一周上漲 28.86%，技術指標在高檔鈍化，短線支撐在 34.5 元。