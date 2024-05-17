【量大強漲股整理】520後的新主流大公開，未來關注哪三大事件?

鉅亨研報 2024-05-17 17:27

加權指數，今日開高走低，終場下跌 45.79 點，收在 21258.47 點，成交量 4155 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 14.88 億，投信買超 70.86 億，自營商買超 8.04 億，三大法人合計買超 93.78 億，其中，外資連 6 買，累計 1311.72 億。

美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.1%，標普 500 指數下跌 0.21%，納指下跌 0.26%，費半下跌 0.55%，道瓊週四開盤後走高，盤中躍升至 40,051 點歷史高位，史上首見突破 40,000 點大關，不過尾盤買盤動能不足，終場翻黑 38.62 點，結束連續兩個交易日走升局勢；美國勞工統計局數據顯示，今年 4 月美國進口價格按月上漲 0.9%，為 2022 年 3 月以來的最大升幅，遠超出市場預期的 0.3% 升幅，引發市場擔憂聯準會抗通膨尚未結束，可能推遲啟動降息的時間；美國零售巨擘 (WMT-US) 沃爾瑪，股價飆漲 6.97% 至 64 美元，改寫歷史新高紀錄。得益於折扣策略奏效、電商成長推動，2025 會計年度第一季財報營收、獲利、同店銷售額均超過華爾街分析師預期，還上調全年財測；台股方面，加權指數今日受到美股拖累，終場下跌 45.79 點，收在 21258.47 點；蔡英文總統 8 年任期將屆，臺灣證券交易所昨（16）日統計，台灣資本市場挾優異基本面及充沛資金動能，展現強大競爭力，過去 8 年台股指數及市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅，加權指數較 2015 年底上漲 155.5%，上市公司市值達 67.8 兆元，較 2015 年底增近 1.8 倍，顯示台股基本面相當強勁，預期加權指數經過短線整理後，有望沿著 5 日均線續攻。

520 即將到來，行情欲小不易，未來關注三大焦點，第一 5/22 輝達財報、第二

COMPUTEX 展、第三蘋果 WWDC 大會，搭上 520 到來下，五大信賴產業

相關個股將有機會在未來表現!

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.71%，收在 835 元，企業宣布投資美國建廠以來風波不斷，先是因招工問題引發當地工會抗爭，之後又宣布一廠量產時程延後一年，如今又發生重大工安意外，當時興致勃勃追隨企業的相關協力廠商，營運壓力越來越大，企業如能順利量產，將明顯貢獻企業和協力廠商的營收；(2317-TW)鴻海，下跌 0.87%，收在 170 元，企業增資兩家越南子公司，從事多媒體智能裝置產銷及印刷電路板產銷業務，正積極擴張越南電動車零組件與半導體事業量能；(2454-TW)聯發科，下跌 2.1%，收在 1165 元，企業與 (NVDA-US) 輝達的合作似乎不僅限於 AI PC 以及汽車領域，也可能擴展到其他細分市場。市場傳出，企業正在開發具有 (NVDA-US) 輝達 GPU 的 SoC，瞄準近兩年變得火熱的遊戲掌機領域。

(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，相關設備廠將持續受惠，(3131-TW) 弘塑，上漲 7.5%，收在 1075 元，(3583-TW) 辛耘，上漲 1.65%，收在 338 元，(2467-TW) 志勝，股價亮燈漲停，收在 160 元，日前公告今年 4 月營收為新台幣 4.26 億元，年增率 125.3%，目前已成功切入 CoWoS、SoIC 供應鏈，提供介電層貼合、烘烤線用的 Carrier Bonder 暫時性鍵合機、晶圓級真空壓膜機等設備，配合主要客戶擴產下，已取得多筆設備訂單。法人預估，隨著交機高峰來臨，企業半導體業務營收比重有望從去年的 15%，進一步成長到 20-30%。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望迎來動能，(2345-TW)智邦，上漲 1.01%，收在 499.5 元，離 500 大關僅有一步之遙，400G 產品快速成長，預估今年下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈，將有助於提升整體毛利率，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長；

(1446-TW) 宏和，上漲 5.78%，收在 53.1 元，創下波段收盤新高，企業擁有 2 大成長題材，分別為織布事業群和營建事業群，織布事業穩定成長，營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列，自去年第 4 季表現升溫，推升整體營收、獲利向上，單季 EPS 達 0.99 元，不僅一舉填補前三季虧損，全年轉正、EPS 達 0.8 元，也創下自 2013 年以來最佳成績。

(2486-TW) 一詮，上漲 3.44%，收在 81.2 元，近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，此項技術不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師