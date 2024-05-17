準經長拜訪電電公會 李詩欽盼新內閣助台灣ICT產業布局全球

另外，根據未來 5 年台灣 ICT 產業的發展預測，2027 年台灣 ICT 產業將上看 1 兆美元，在台灣製造部分約占 25％，中國占 40％，其他地區則占 35％，又以日本、印度、墨西哥為成長最快速的 3 個國家。對此，李詩欽期盼，新內閣能夠對於台灣企業的全球布局提供更多支持。