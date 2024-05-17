準經長拜訪電電公會 李詩欽盼新內閣助台灣ICT產業布局全球
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 16:17
新內閣 520 上任倒數，電電公會與準經濟部長郭智輝進行交流，理事長李詩欽表示，隨著台灣製造基地分散至全球各地，期盼新政府協助企業排除障礙，並推動台灣 ICT 產業全球布局。
電電公會委由資策會調查台灣 ICT 產業供應鏈全球布局報告，2022 年台灣 ICT 產業全球產值達 7700 億美元，其中，在台灣製造約占 27.4%，中國製造占 60%，其他地區占 12%。
另外，根據未來 5 年台灣 ICT 產業的發展預測，2027 年台灣 ICT 產業將上看 1 兆美元，在台灣製造部分約占 25％，中國占 40％，其他地區則占 35％，又以日本、印度、墨西哥為成長最快速的 3 個國家。對此，李詩欽期盼，新內閣能夠對於台灣企業的全球布局提供更多支持。
郭智輝表示，新政府已經計畫在台商全球布局的重點區域，以大廠帶小廠方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，並由政府提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業前往海外布局的障礙，加速台灣企業的全球布局。
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