〈台股盤後〉金融、AI股撐盤 連5漲後收跌45點 周線長紅漲549點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-17 14:15

台股集中市場加權股價指數在連續上漲 4 個交易日且改寫新高之後，今 (17) 日量縮壓回，收盤指數終場小跌 45.79 點或 0.21%，收在 21258.47 點，成交量 4155.8 億元，明顯較昨日的 5272 億元萎縮；權值股台積電 (2330-TW) 以下跌 6 元或 0.71% 作收，收盤報 835 元；同時，台股本周周線收長紅大漲 549.63 點或 5.65%。

證券分析師簡伯儀說，今天盤面量縮，並以中小型股表現強勢，OTC 指數的表現勝過集中市場，顯示多頭人氣未散場，黃漢成說，台股今天爲過高後的拉回整理，終場小跌作收，但市場目前的風險度大幅增加之中，更可能出現高達 3000 點的回檔，投資人更衡量本身的風險承受度量力而爲。

除今天台股走跌之外，在 5 月 17 日的匯率走勢方面，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.236 元、貶值 1.16 角，成交金額 6.3 億美元。

台股集中市場今天早盤開在 21346.75 點，也是今天盤中的最高點，最低爲 21218.34 點，收盤指數終 45.79 點或 0.21%，收在 21258.47 點，成交量 4155.8 億元，其中金融股指數上漲 11.15 點 0.57%。

在台股今日開高走低，成交量萎縮，簡伯儀說，這有部分原因來自於 520 新總統就職引起的投資人目前觀望 態度。