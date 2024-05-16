520行情後 野村：回歸台股基本面 Computex概念股有看頭

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 18:35

台股在權值股撐盤下表現亞股之冠，台積電 4 月營收亮眼加上 520 將至，偏多預期下再創歷史新高，加上美股科技巨頭財報大致已公布，僅剩 AI 指標股輝達 5/22 公布結果，短線焦點回歸台股基本面，指數震盪偏多。野村投信建議，台北國際電腦展 6 月初登場，AI PC、AI 伺服器、半導體，傳產以重電、航運等族群可留意。

野村投信指出，今年以來主導台股行情的要角，無疑是大型權值股及高股息族群，不論是年初的鋼鐵、後續的營建、到現階段的航運，許多個股表現逐漸累積成撼動市場的力量。台股即將進入 6~8 月除權息旺季，預料股息題材及除息行情的討論將使年初以來的股息追逐熱潮得以延續。

在科技股方面，台北國際電腦展「COMPUTEX」將於 6/4 登場，AI 科技巨頭包括輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾執行長基辛格三大 AI 巨頭都將出席演講，AI 伺服器晶片巨頭齊聚，大力曝光之外，將積極爭取最快速、大量之產能，力掀台系供應鏈 AI 狂潮，台廠除扮關鍵要角，提供 AI 時代雲端到地端的軟硬體支援，AI 也逐步自伺服器戰場延伸至邊緣端側，尤其以 AI PC 群族將成為關鍵焦點。

此前英特爾預估到 2025 年底，全球 AI PC 市場規模將超過 1 億台，並且隨著更多的 AI 應用軟體開發出來，AI PC 銷量可望進一步提升。 華碩近日法說也表示，AI PC 對產業是重大的產品變革，並預期下半年進入 AI PC 新產品循環週期，正向看待市場需求。市場預估 2024 年 AI 筆電出貨量將達 1300 萬台，滲透率達 7%；2025 年滲透率預計逼近 30%，2026 年滲透率將超過 50%，2027 年 AI PC 將成為主流 PC 產品，市場滲透率近 80%。