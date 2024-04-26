元富證推「股票活用金」借款服務 當報稅季神隊友
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 09:43
5 月報稅季將至，為解決客戶短期資金需求的燃眉之急，新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (26) 日宣布，提供「股票活用金」股票借款服務，免賣股票，最快 3 小時可快速取得借款，成為客戶的的報稅神隊友。
元富證說明，投資人可透過元富「好富投」APP 的常用功能，點選線上服務前往「股票活用金」，善用股票借款不限用途服務，既可解決短期資金需求的燃眉之急，又可保留庫存股票。
今年台股站上 2 萬點，帶動台股成交量成長，3 月日均量高達近 6000 億元，緊接著 5 月報稅季登場，由於部分投資人的資金已投入股市，元富證表示，為使投資人免於報稅忍痛賣股變現，影響投資策略、打亂投資節奏，從客戶角度出發，力推股票活用金服務。
元富證券「股票活用金」具有七大特色，(一) 免賣股票：投資人可持續保有股票獲利機會；(二) 隨借隨還：可於線上辦理還款，也可自由選擇現金或賣股還款；(三) 迅速撥款：最快 3 小時撥入款項；(四) 免開辦費：免收手續費、管理費、徵信查詢費等費用；(五) 無須設質：持有股票將直接作為借貸擔保品，不須另外辦理質權設定作業，加速款項撥入時間；(六) 小額首選：1 萬即可借，免去向親友借錢的人情壓力；(七) 服務不打烊：24 小時、免出門，只要在元富證券帳戶持有現股股票，即可線上申辦。
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