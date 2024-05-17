國邑*L606治療PAH三期臨床正向 鎖定PH-ILD加速區域授權

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 10:21

國邑 *(6875-TW) 表示，北表 L606 治療 PAH 的三期臨床試驗期中分析結果，目前結果顯示正向，此階段性的臨床成果，有助後續臨床推進的規劃，對國邑 * 正在進行的北美以外區域授權談判也有加分作用。總經理甘霈重申，今年完成授權案的目標不變。

國邑 * 指出，北美授權夥伴 Liquidia 將於美國胸腔醫學會議 (ATS) 發表 L606 治療 PAH 的三期臨床試驗期中分析結果。目前結果顯示正向，受試者皆能自 Tyvaso 成功移轉到以 L606 治療，且與其他藥物合併治療也呈現良好的耐受性，無明顯副作用。

甘霈表示，現行核准的 PAH 治療藥物中，分為前列腺環素 (Prostacyclin)、內皮素 (Endothelium)、一氧化氮 (Nitric Oxide) 等三大標準療法。

其中前列腺環素路徑的藥物市場規模達 30 億美元，占整體藥物比重達 50%，屬於主流藥物。而前列腺環素藥物又可再分為口服、吸入與持續注射三種劑型，最近一年市場銷售額分別約為 20 億美元、5 億美元、5 億美元。

國邑 * 自主開發的 L606 屬於前列腺環素類，是以微脂體包覆曲前列環素 (Treprostinil) 的吸入新劑型藥物，對照藥為美商 United Therapeutics 藥廠 (UT) 的 Tyvaso。根據這次發表的臨床數據顯示，病患使用 L606 的每日可耐受劑量約可達 Tyvaso 的 2 至 3 倍，且相較 Tyvaso 需每 4 小時投藥一次，L606 一天只需 2 次即可達到全天候的藥物覆蓋，並減少上呼吸道的藥物刺激，同時降低體內藥物濃度變化引起的副作用。

甘霈指出，今年 3 月美國 FDA 再核准 2 款治療 PAH 新藥上市，分別為默沙東的 Sotatercept 與嬌生的 Opsynvi。甘霈說明，默沙東與嬌生的 2 款新藥，因機轉作用與 L606 不同，皆非 L606 的競品，反而是 Sotatercept 新藥的上市將有助延緩現有 PAH 病患的病情惡化速度，擴大標準治療藥物的市場規模。

值得注意的是，PAH 在北美市場雖有多種治療藥物，但針對第三類間質性肺病相關肺高壓 (PH-ILD) 目前僅核准 1 款上市藥物 Tyvaso。Tyvaso 在 2021 年獲 FDA 核准治療 PH-ILD，是目前唯一用於 PAH 和 PH-ILD 雙適應症藥物。去年 Tyvaso 為 UT 創造 12.34 億美元的營收，估計主要來自於 PH-ILD 新適應症的挹注。