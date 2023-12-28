國邑*肺炎新藥 美授權夥伴明年申請新適應症三期臨床

國邑 *(6875-TW) 今 (28) 日舉辦《愛上觸不到的你》公益電影欣賞，針對間質性肺炎新藥開發，國邑 * 的美國授權夥伴 Liquidia 預計明 (2024) 年將把旗下新藥 L606 擴展新適應症，申請展開治療間質性肺炎引起的肺高壓 (PH-ILD) 的全球多中心三期臨床試驗。

國邑 * 總經理甘霈表示，目前治療間質性肺炎引起的肺高壓 (PH-ILD) 藥物中，僅美國核准上市一款吸入型藥物 Tyvaso，為一種速放劑型，每 4 小時投藥一次、每日 4 次，不僅影響睡眠品質，若中斷用藥則會讓病程持續發展，且對上呼吸道的毒性刺激反應較高。

而國邑 * 開發的 L606 為長效緩釋新一代吸入型藥物，原用於治療肺動脈高壓，透過微脂體專利配方技術，讓藥物緩慢地穩定釋放，患者一天只需 2 次的吸入療程，即可達到全天候 24 小時的藥物覆蓋。

根據國邑 * 規劃，美國授權夥伴 Liquidia 將於 2024 年進行 L606 治療 PH-ILD 的全球多中心三期臨床試驗申請，將 L606 的適應症從第一類肺動脈高壓 (PAH) 正式延伸至間質性肺病引起的肺高壓 (PH-ILD)。此外，國邑 * 將同時啟動包括歐洲、日本、中國、中東等地的區域授權，透過 Liquidia 進行的三期臨床試驗數據有助吸引授權對象。

甘霈指出，「間質性肺病」因為涉及不同類型的肺病，是一個統稱的病症，目前缺乏具體的全球病患數的統計數據，但若以 PH-ILD 為例，估計美國約有 8.7 萬人、歐洲約 5.7 萬人、日本約 2.2 萬人。

國邑 * 舉辦《愛上觸不到的你》公益電影欣賞，並邀請臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴醫師蒞臨現場親自說明，肺部的頻繁感染可能引發漸進式纖維化病變、或共病現象，甚至合併肺動脈高壓，若不及早治療，恐將面臨死亡威脅，呼籲應重視肺部的健康。