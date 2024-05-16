統一超傳遞生物多樣性觀念 好鄰居同樂會拚辦1500場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 17:32

為響應 5 月 22 日國際生物多樣性日，統一超 (2912-TW) 今 (16) 日表示，從「門市檢核」、「循環經濟」、「自然教育」三方面著手，包括建置生物多樣性檢核機制，以永續農場持續探索循環經濟可能性，更藉由好鄰居同樂會傳遞生物多樣性觀念親子活動，今年同樂會預期可達 1500 場、影響超過 3 萬人次。

統一超自 2022 年即領先零售業承諾「生物多樣性保護」和「零毀林」兩大環境政策，並主動承諾 2050 年 7-ELEVEN 全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益 (Net -Positive Impact)，預計 7-ELEVEN 今年生物多樣性同樂會達 1500 場、影響超過 3 萬人次。

統一超連 5 年入選道瓊永續指數 (DJSI)，藉由參與世界級永續指標評選，接軌國際永續趨勢，並融入營運。

舉例而言，7-ELEVEN 營運據點和供應商遵循「生物多樣性保護」和「零毀林」政策，並於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，有逾 30 家門市響應生物多樣性作為。

同時， 7-ELEVEN 也採購永續原物料，如 FSC 認證紙包材、具有雨林認證的咖啡豆原料等，讓消費者購買相關商品時，支持恢復該原物料的生態系統。