統一超傳遞生物多樣性觀念 好鄰居同樂會拚辦1500場
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-16 17:32
為響應 5 月 22 日國際生物多樣性日，統一超 (2912-TW) 今 (16) 日表示，從「門市檢核」、「循環經濟」、「自然教育」三方面著手，包括建置生物多樣性檢核機制，以永續農場持續探索循環經濟可能性，更藉由好鄰居同樂會傳遞生物多樣性觀念親子活動，今年同樂會預期可達 1500 場、影響超過 3 萬人次。
統一超自 2022 年即領先零售業承諾「生物多樣性保護」和「零毀林」兩大環境政策，並主動承諾 2050 年 7-ELEVEN 全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益 (Net -Positive Impact)，預計 7-ELEVEN 今年生物多樣性同樂會達 1500 場、影響超過 3 萬人次。
統一超連 5 年入選道瓊永續指數 (DJSI)，藉由參與世界級永續指標評選，接軌國際永續趨勢，並融入營運。
舉例而言，7-ELEVEN 營運據點和供應商遵循「生物多樣性保護」和「零毀林」政策，並於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，有逾 30 家門市響應生物多樣性作為。
7-ELEVEN 也持續探索永續循環經濟可能性，自去年起即與專業農業生技團隊合作「永續農場」計畫，將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品回收，利用農業生技轉化為有機質肥料栽種蔬果，已成功種植高麗菜、黃金玉米棒等友善土地農產品，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。
同時， 7-ELEVEN 也採購永續原物料，如 FSC 認證紙包材、具有雨林認證的咖啡豆原料等，讓消費者購買相關商品時，支持恢復該原物料的生態系統。
為開拓更多永續循環經濟社會影響力，7-ELEVEN 自 2021 年起創新展開「公益永續循環經濟」社會服務計畫，將社福團體、社會企業、企業公益平台三方結合，由社福團體與社會企業使用 7-ELEVEN 回收寶特瓶製作成時尚商品，最後再回到 7-ELEVEN 販售，銷售所得再回到社福團體，完成公益循環三方共好善意循環。
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