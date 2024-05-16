上櫃公司逾7成Q1有獲利 半導體、電子及營造業獲利成長最多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 19:39

櫃買中心今（16）日表示，統計上櫃公司 113 年第 1 季營收約 6,213 億元、稅前淨利 739 億元，分別較 112 年第 1 季增加 4% 及 27%；顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長，獲利成長金額前 3 大之產業分別為半導體業、電子零組件業及建材營造。

櫃買中心指出，上櫃公司應於 113 年 5 月 15 日公告申報 113 年第 1 季財務報告者共計 822 家，除牧東 (4950-TW) 未於期限內完成公告申報外，其餘 821 家已全數完成。

櫃買中心指出，整體市場有獲利之上櫃公司共計 583 家，約占 71%，其中較去年同期為成長者計有 512 家，約占 62%。在每股盈餘 (EPS) 方面，超過 10 元之公司計有 3 家，5 元以上未達 10 元的公司計 11 家，2 元以上未達 5 元之公司計 78 家，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司，值得投資人關注。