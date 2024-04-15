超商也開賣手搖飲！全家搖搖茶吧搶市 導入外送服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-15 16:29

看準國內高達千億元的手搖飲市場規模，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (15) 日宣布，已斥資達 5000 萬元於全台 3500 家店點布建超商業者首見的手搖飲封口機，在便利商店全天候營業的優勢下，推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，外送服務同步上線。

全家指出，國人愛喝手搖飲，據統計，全台每年可賣出近 11 億杯，商機高達千億元規模，隨著茶飲旺季將至，17 日起推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」兩款果茶清爽新品，在超商具備鮮食和全天候經營的優勢下，可望進一步提升正餐時段的客單價，或導入新客源。

全家於去年起斥資 5000 萬元，陸續於全台 3500 店舖導入封口機，是便利商店首見，占全台總店數比重逼近 80%，全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，觀察手搖族購買時間點集中在下午茶或餐食飯後，而近年全家 Let"s Café、私品茶銷售時間點趨向全天全時段。