林伯豐：核電應作為30%基載電力 才能有合理電價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 14:57

近期漲電價議題持續延燒，三三會理事長林伯豐指出，台電虧損嚴重，主要是因為能源政策上的錯誤，同時也指出，核電應該作為 30% 的基載電力，台灣才能有合理的電價。

林伯豐表示，雖然工商界對於漲電價都是可以接受的，只是應該循序漸進調整電價，上半年採最低限度的調漲，且應有公平性，民生、工業用電同步調漲。不過林伯豐表示，台灣電價在 2022 年與 2023 年平均調整 8.4% 及 11%，但台電去年虧損高達 1985 億元，累計虧損更達 3826 億元，直言台灣能源政策應重新檢討。

林伯豐建議，可以興建高效能核電廠減少虧損。林伯豐舉例，比爾蓋茲與阿聯阿聯酋核能公司合作，將在今年 6 月開始在美國懷俄明州興建新世代核電廠，也就是小型核電廠 (SMR)，裝置容量達 300MW，預計 2030 年就可以啟用。林伯豐指出，台灣可以以此借鑑，除了可以達到減碳，也可以使得台電供電穩定。