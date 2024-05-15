大陸將懲戒五名台灣名嘴 劉寶傑：晚上節目回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-15 12:59

在總統當選人賴清德 520 就職前夕，中國國台辦周三（15 日）宣布，將嚴懲黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等五名台灣名嘴及其家屬，痛批他們蒙蔽台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，對此劉寶傑在臉書粉絲團表示：「晚上節目回應」。

于北辰也在臉書上說：「一大早收到了最大的榮耀勳章～『匪偽國台辦』終於對我發出了黑名單通知！其實也不用通知我（因為你不配），如果中國不實施自由、民主，我終生不會踏入中國的領土！感謝『敵軍』的肯定。」

據《財聯社》報導，國台辦周三舉行例行記者會，會上，《台海之聲》和《看台海》記者提問，近年來，某些所謂台灣「名嘴」胡編亂造「大陸人民吃不起茶葉蛋」、「大陸高鐵沒靠背」等虛假消息，散布謠言，抹黑大陸，引發兩岸網友對立。有消息稱，大陸正在針對這些長期造謠誹謗的台灣名嘴研究懲戒措施，發言人能否予以證實？

國台辦發言人陳斌華表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣名嘴，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面消息，並透過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華說，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。