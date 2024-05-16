〈技嘉法說〉Q1獲利年增逾1倍EPS 3.18元 AI伺服器占伺服器業務逾7成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-16 16:14

技嘉 (2376-TW) 今 (16) 日召開線上法說會，第一季稅後純益 20.72 億元，年增超過 1 倍，每股純益 3.18 元。技嘉指出，第一季的伺服器業務中，AI 伺服器比重已經超過 7 成，持續看好 AI 伺服器帶動整體營運。

技嘉第一季營收 551.64 億元，季增 20.98%，年增 96.8%；毛利率 11.3%，季增 0.27 個百分點，年減 1.35 個百分點；營益率 5.58%，季增 2.26 個百分點，年增 1.02 個百分點。稅後純益 20.72 億元，季增 54.86%，年增 1.02 倍，每股純益 3.18 元。

若以各產品營收占比來看，技嘉第一季營收占比以伺服器產品為最大宗，約占 52.5%，顯示卡占 27.7%，主機板則占 11.6%，其他占 8.2%。技嘉進一步提到，在伺服器業務中，第一季 AI 伺服器比重已經超過 7 成。

展望未來，技嘉指出，雖然第二季為消費型電子的傳統淡季，包括筆記型電腦、主機板及顯示卡等。不過技嘉表示，下半年 AI PC、Windows 換機潮，加上新品上市效應，樂觀看下半年後市。

市場也關心輝達 GB200 的出貨時程，李宜泰表示，今年出貨仍以 H100、H200 為主，至於 B100 與 GB200 出貨時程則是要看輝達的量產時間。