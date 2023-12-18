〈鈺創展望〉搶先認證英特爾Thunderbolt 5 搭AI PC熱潮

鈺創 (5351-TW) 與旗下鈺群今 (18) 日宣布，USB Type-C E-Marker 傳輸線控制晶片正取得英特爾 (INTC-US)Thunderbolt 5 晶片認證，預計成為全球第一家通過認證的廠商，董事長盧超群看好，明年 AI PC 問世，也連帶提升傳輸速度，鈺創將成為首波受惠廠商。

此外，Thunderbolt 5 除了支援多元裝置外，最特別的即是新增外接 AI 加速器，讓 PC 與筆電可因應 AI PC 運算，大幅提升算力，也讓 Thunderbolt 5 備受市場關注。

鈺創 Thunderbolt 4 晶片已經通過蘋果 (AAPL-US)、英特爾等認證，也支援戴爾 (DELL-US) 高階筆電，今年更增加一家新客戶，目前在全球 Thunderbolt 4 市占率達 9 成以上。

英特爾今年 9 月正式發表 Thunderbolt 5 規範，最高傳輸速度可達 120Gbps，是目前 Thunderbolt 4 的三倍，同時支援 USB4 V2、PCle 4.0 及 Displayport 2.1，並相容於 Thunderbolt 4、3，可滿足影音串流服務、社群媒體、元宇宙、電子商務、5G 雲端伺服器及電動車等高速傳輸需求。

除了更高的傳輸頻寬，Thunderbolt 5 也提供多螢幕外接，顯示頻寬一共有 4 條 40Gbps 頻寬線路，在一般使用情況下，以各 2 條頻寬線路，提供 80GDps 雙向傳輸速度，當需要更高傳輸遠度時，啟動 Bandwidth Boost，調配 3 條頻寬線路支援至最高 120Gbps 的單向傳輸，接收端以單一頻寬線路支援 40Gbps。

歐盟在統一政策下，未來將全面採用 USB 介面，鈺群看好，配備 USB Type-C 介面生態系統會持續成長，將推出符合最新 USB 標準規格的解決方案，提供更多具有競爭力的產品。