台積電飆出844元新天價 一個月內漲14% 市值達21.75兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 09:55

台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 股價大漲衝上 151.93 美元，創下歷史新高，也帶動今 (15) 日股價跟漲，最高達 844 元，漲幅約 2%，同步寫新猷，近一個月股價漲幅達 14.05%，市值約 21.75 兆元。

台積電近期積極執行現金股利穩定增加的政策，日前決議再度提高現金股利，核准今年第一季每股現金股利 4 元，也是首度季配息達 4 元，高於過往配發 3.5 元的水準，除息交易日訂在 9 月 12 日。

針對艾司摩爾 (ASML-US) 高數值孔徑極紫外光曝光機 (High-NA EUV)，台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電 A16 技術製程節點不一定需要用到 High-NA EUV 機台，主要因機台設備太貴了。