〈富邦媒展望〉看零售業三大關鍵趨勢：OMO、廣告、直播

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 18:34

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 總經理谷元宏今 (26) 日宣示，今年除了持續在區域物流上加強衛星站布局，將打造全新「mo 店 +」營運模式、推出零售新媒體 momo Ads 服務，同時持續強化直播流量變現的版圖，將線上開店 (Offline Merge Online)、線上廣告和直播三大方向視為零售業的新戰場。

谷元宏說明，全新 mo 店 + 營運模式從招商制度即採嚴謹把關的邀約制，鎖定具優異服務力、優質商品力，以及理念相同的廠商提供客製化的開店模組，協助優質廠商輕鬆打造直營品牌線上店，首波主力開發商品包括流行服飾、居家用品、食品和 3C 裝置配件等品類。

為協助合作品牌提升營運效率，momo 將支援多元金流支付、物流配送服務、成熟行銷工具等，再加上擁有含金量高的千萬會員、甫上線 momo Ads 數位媒體廣告助陣，富邦媒力拚 mo 店 + 成為開店好夥伴。

另一方面，富邦媒提到，今年瀏覽器的 Cookie 逐漸退出舞台，線上廣告將迎來嶄新的時代，有鑑於零售媒體生態崛起新契機，momo 基於平均每月不重複訪客數超過千萬的流量實力，將展開流量的商業化利用，以提升核心商業競爭力。

momo Ads 主要服務 momo 品牌供應商，將以實時競價 (Real-Time Bidding) 的廣告售賣模式和公司自主訓練的 momo 消費數據 AI 模型，滿足商品推薦上的需求。

而谷元宏也高度看好直播市場的發展，自去年第三季 momo 啟動直播電商轉型以來，今年平均每月觀看人次較上線前成長 3 倍，因此，今年 momo 直播將鎖定具大規模製作需求的品牌，合作打造專場直播間，由 momo 投入節目專業製作、串聯行銷資源、品牌獨立視覺、授權直播影片，並提供數據複盤等。