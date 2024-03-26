〈富邦媒展望〉今年電商市況越來越好 啟動衛星站拓點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-26 19:36

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 總經理谷元宏今 (26) 日指出，去年 momo 電商仍維持 7% 成長，超越國內整體電商市場增幅，顯示市占份額擴大、領先態勢不變，而「對今年電商市場越來越看好」，momo 將啟動「衛星站」城鎮計畫，藉此加大滲透消費版圖。

谷元宏說，由於目前我國電商滲透率僅 12%，相較其他國家還是低，對今年電商市場越來越看好，儘管有韓國酷澎加入競爭，又有統一集團入主 Yahoo 台灣電商業務，也顯示「大家都認同電商是趨勢，是好事」，正面看待往數位電商成長會加速。

而為制霸快商務，富邦媒持續推進電商物流體系，過去領先業界投入北區智慧物流中心建置、於全台布建衛星倉、成立自有車隊並導入商用電動三輪車，截至去年底達成 momo 短鏈物流網絡，全台營運的主倉和衛星倉共 58 座。

谷元宏說，於南台灣最大的南區儲配運輸物流中心預計於第二季完工、第三季試營運，屆時將大舉提升在中南部的服務表現，而中部地區的中區物流中心已於 2023 年第四季動土，預計將在 2027 年稼動。

另一方面，富邦媒規劃，今年起拓展占地僅百坪的衛星站達 8 座，讓車隊的配送區域縮小、加快配送速度，可較過往的衛星倉更貼近消費者，未來將以三階式倉儲，升級最後一哩路末端配送服務能量。