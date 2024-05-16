PwC調查：消費者願多花1成價格買永續商品 近5成在社群媒體購物

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 11:12

PwC 發布《2024 消費者之聲調查》，結果顯示，即使生活成本攀升和通膨令人擔憂，消費者仍願意平均多花 9.7% 的價格購買永續商品。62% 消費者認為支出漲幅最顯著的品項是食品雜貨，46% 消費者直接透過社群媒體購買商品，高於疫情前 2019 年的 21%。

該調查顯示，消費者越來越重視永續，85% 受訪者表示，日常生活已感受到氣候變遷的衝擊。46% 受訪者表示願意購買更符合永續的商品，減少對環境的影響。消費者採取的個人行動包括：購物前更深思熟慮以縮減消費 (43%)、改變飲食習慣 (32%)、或以不同方式旅行 (31%)、考慮購買電動車 (24%) 等。

80% 消費者表示願意為永續生產的商品支付更多價格。價格溢價方面，部分消費者願意為符合特定環境標準的商品平均多付 9.7% 的價格，包括在地生產、由回收或環保材料製成、由碳足跡較低的供應鏈生產等。同時，受通貨膨脹、總體經濟波動和生活成本攀升等因素影響，消費者更加重視產品性價比，價格並非唯一考量因素，而是選擇物有所值的產品。

消費者正透過具體因素評估生產者如何實踐永續，包括：生產方法和回收再利用 (40%)、環保包裝 (38%)、友善大自然和水資源 (34%)，此外，消費者也將身體力行環境友善，包括多購買新鮮蔬果 (52%)、減少紅肉攝取 (22%) 等方式實踐永續。

社群媒體成為品牌知名度與消費的主要來源，46% 受訪者直接透過社群媒體購買商品，大幅高於 2019 年的 21%。67% 受訪者透過社群媒體發掘新品牌，70% 受訪者在購買前會在社群媒體尋找評論以評判聲譽。社群網紅或意見領袖 (KOL) 持續帶動銷量，41% 受訪者表示名人會影響他們的購買意向。

雖然社群平台正在塑造消費者的習慣，但也引發擔憂。83% 受訪者表示確保個人資料安全是贏得信任的關鍵因素之一，80% 受訪者期待商家確保其個資受到妥善保護，但只有 52% 受訪者了解其個資是如何被使用與分享。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，消費者深刻感受到通貨膨脹和生活必需品價格上漲的壓力，即使如此，消費者仍然優先考慮永續商品，並願意為永續商品支付溢價。未來一年，企業若要開拓和維持消費族群，就必須在消費者的負擔能力和環境影響之間取得平衡。企業亦需要提升數位互動與物流服務，以因應越來越多消費者直接自社群媒體購買商品的趨勢。