PwC：全球保險業面臨STEEP 5大變革  台灣考驗嚴峻更應加速轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-06 11:01

0403 的花蓮強震，讓意外險、地震險成為國人關切的話題。PwC 於同日發布《保險業 2030》報告指出，台灣保險業面臨 STEEP 的變革，相較亞洲鄰近國家更加具有挑戰性，長期利率水準偏低與保險商品定價脫鉤、地緣政治、人口老化、接軌國際、氣候變遷與數位科技的發展，經營者應思考因應風險與加速轉型。

據該報告指出，保險公司長期以來依賴的可預測風險定價與持續成長的穩定性正在消失。本世紀以來已經發生一連串的短期危機，僅在過去三年，全球就經歷病毒肆虐、強烈的地緣政治動盪、嚴重的供應鏈中斷、全球衝突、高通膨和多起歷史性極端氣候事件。這些事件在 20 年前幾乎未曾發生，尤其這些事件同時發生的情況，在過往幾乎難以想像。

STEEP 因素對保險公司的長久影響

這些短期危機是長期趨勢的一部份。近年來，影響保險業最深的五大因素為：社會、科技、經濟、環境和政治（Social, Technological, Economic, Environmental, and Political，簡稱 STEEP），這些影響只會不斷擴大。社會不穩定、科技顛覆、人口變化和氣候變遷正在導致一個更加破碎的世界，在這種狀況下，保險公司必須承擔更多、更頻繁的風險，這些發展也促成產業結構的重大變化。

大多數保險公司都會在確定最佳成長、吸引客戶以及更經濟、更有效率的營運模式下，展現自己的各種特質。然而，那些專注於客戶及重塑自己的公司，將會是最能適應這些顛覆性影響的公司。

經觀察，大多數保險公司採取以下四種應對方式因應這些挑戰：

1. 漸進式的改變：這是大多數保險公司最保守也最普遍的作法。儘管 STEEP 的發展已成為這些業者在跟上腳步時的挑戰，但他們通常是被動地適應這些改變。

2. 務實變革：大多數較具前瞻性的公司都在朝這個方向邁進，他們努力創建以客戶為中心的業務流程，依照客戶隨著時間變化的需求，來整合客戶的理賠、服務和其他支援。

3. 顧客至上：常見的是重組業務和營運模式，進而將客戶放在首位，並促成真正的個人化解決方案。理想的最終階段是以客戶為中心的產品設計，在銷售點終端創建個人化的整體保險組合，並透過跨產品整合服務和支援來降低分歧。

4. 徹底的重塑：最有魄力的保險公司直接以客戶至上為本，斟酌要如何創建獨特的業務和營運模式，重新定義保險的本質，並協助利害關係人在過程中避險。對於大多數業者而言，這是一個長遠的目標。

過去十多年來，一直在討論 STEEP 因素的變化如何影響保險公司自 1950 年代以來所熟知的可預測世界。21 世紀的社會、科技、經濟、環境和政治衝擊，已迫使保險業者進行現代化，以因應最急迫的挑戰。然而，大多數保險公司並沒有順應變革的浪潮，他們只是努力試圖不被淹沒。

正如本世紀迄今所見，沒有人能夠清楚地預測未來會發生什麼事，但在這個動蕩的世界裡，「漸進式改變」和「務實的變革」反映出幾乎所有業者的當前現實情況，依賴現有科技的「顧客至上」和「徹底重塑」則是完全可能的。

建議保險業者必須正面迎接挑戰，尤其是當這些變化同時來自多個層面時；採用漸進主義無法強化未來的競爭力。雖然實用主義有助於公司保持活力，但極少數能促成差異化。只有以客戶為主的公司，最終能達到讓客戶主動購買，而非主動向客戶銷售保險的境界。