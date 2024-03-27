PwC調查：6成台灣企業領袖肯定AI提升員工效率至少5%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-27 14:50

PwC Taiwan 於今 (27) 日發布「2024 臺灣企業領袖調查報告」結果，地緣政治牽動企業布局，對全球企業領袖而言，美國、中國仍為領先地位。生成式 AI 對企業顯著好處就是增加效率，64% 全球、59% 臺灣企業領袖認為採用生成式 AI，將提升員工的工作效率至少 5% 以上。總體經濟不穩定 (46%)、通貨膨脹 (44%)，仍是全球與臺灣企業領袖今年所面臨的前兩大威脅。 本報告綜合臺灣 212 位量化問卷調查結果，與 PwC 針對全球 105 個地區共 4,702 位領袖意見調查，並與 4 位臺灣企業領袖進行面對面深度訪談。

台灣企業領袖調查計畫主持人暨資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在這充滿不確定性的時代，競爭愈趨激烈，企業勝出關鍵在於如何採取行動，以創造差異化優勢。今年調查結果顯示，認為需在十年內轉型的企業領袖，更能辨別外部風險，藉此釐清方向，才能聚焦關鍵目標，進一步掌握時機，展開重塑行動。

地緣政治牽動企業布局

大國貿易戰與地緣政治紛擾下，企業重新布局版圖，對全球企業領袖而言，美國、中國大陸、德國、英國仍居重要性前四位，印度今年爬升至第五位，墨西哥今年也搶進前十。不過，美國 (43%) 重要性與去年 (50%) 相較已有下降，而中國大陸重要性今年 (31%) 較去年 (29%) 略升。

對臺灣企業來說，美國、中國大陸、日本、德國、越南的重要性依然位居前五，印度亦在今年調查結果中顯示其重要性提升。在大國貿易戰推波下，印度成為消費電子品牌大廠製造基地「中國大陸 + 1」選項，促使全球與臺灣企業將印度納入供應鏈布局考量。

總體經濟不穩定 (46%)、通貨膨脹 (44%)，仍是全球與臺灣企業領袖今年所面臨的前兩大威脅，地緣政治衝突 (39%)、氣候變遷 (28%) 則是臺灣企業領袖心目中位居三、四的威脅。就產業別來看，工業製造與汽車產業特別受到地緣政治衝突的風險 (50%)，健康產業則視健康威脅為首位。

因應氣候變遷的相關行動之中，提展開行動因應氣候變遷能源效率是全球與臺灣企業最能採行的方案：10% 全球企業領袖表示已完成，65% 表示正在進行；臺灣也有 3% 受訪者表示已完成，76% 表示正在進行。58% 全球企業領袖表示正在進行或已完成研發氣候友善產品；54% 臺灣企業領袖培訓員工，或以產品、服務與技術協助客戶適應氣候。

在今年調查中，超過九成的全球 (91%)、臺灣 (92%) 企業領袖均表示企業正進行減碳，亦認為減碳首要挑戰是法規過於複雜或變動頻繁 (54% 全球與 75% 臺灣企業領袖)。而位居二、三的挑戰，分別是「氣候友善投資報酬較低」，與「所屬產業缺乏氣候友善相關科技」。

氣候變遷很可能成為顛覆整個產業的力量，企業應把握當前投資機會，才有機會創造未來的永續商機。全球 (22%)、臺灣 (17%) 企業領袖認為在過去五年中，氣候變遷對企業獲利造成重大影響，而放眼未來，則有更多企業領袖認為氣候變遷將造成關鍵影響，全球 (30%)、臺灣 (25%) 企業領袖認為氣候變遷將在未來三年高度影響企業獲利。

同時全球 (41%) 與臺灣 (29%) 企業領袖在過去一年中，能夠接受氣候友善投資報酬率較其它項目低，並且在他們當中約四成 (41% 全球與 39% 臺灣企業領袖) 表示可接受較其它投資項目低 4% 以上。

生成式 AI 對企業顯著好處就是增加效率，全球 (64%)、臺灣 (59%) 企業領袖認為採用生成式 AI，將提升員工的工作效率至少 5% 以上，超過半數的全球 (59%)、臺灣 (55%) 企業領袖也認為會提升自身工作效率。超過四成全球與 36% 臺灣企業領袖認為生成式 AI 可改善商業模式、拓展新市場，增進產業競爭力，將增加企業營收與利潤 5% 以上。

儘管生成式 AI 應用廣泛，但也潛藏無法忽視的風險。全球 (64%)、臺灣 (85%) 企業領袖認為資安風險是採用生成式 AI 的頭號風險，緊隨其後為法律責任、聲譽風險、散布假消息等，尤以臺灣企業領袖感受到風險的比例，較全球整體更高，可見臺灣企業領袖對生成式 AI 保持積極，也同時審慎觀察可能的風險。

走過新冠疫情、各國央行急速升息、供應鏈中斷的陰霾，今年調查結果發現，38% 全球企業領袖認為未來一年景氣有望提升，比例較去年成長 20%。與全球整體相較，臺灣企業領袖對未來景氣較為樂觀，48% 認為未來一年全球景氣將轉好。就各國家來看，較樂觀者為德國 (67%)、英國 (61%) 企業領袖，多數認為今年景氣轉好；美國 (24%)、印度 (30%) 企業領袖看法較悲觀，看好今年景氣的受訪者比例較低；中國大陸、日本企業領袖們看法分歧，對景氣樂觀與悲觀看法均各有四成。

中國大陸、日本、印度企業領袖對該國經濟展望看法較佳，尤其是印度，86% 印度企業領袖認為印度經濟將提升，相對來看，美國、德國、英國企業領袖對其所在地區經濟表現預估較保守。臺灣企業領袖也較看好臺灣今年經濟展望 (57%)，優於對今年全球景氣的預估 (48%)。