麥當勞6月25日起全美推5美元超值全餐 但僅供應一個月

鉅亨網編譯許家華 2024-05-16 07:46

外電上周報導，麥當勞 (MCD-US) 計劃全美推出 5 美元的超值全餐，但周三 (15 日) 報導指出，該超值全餐僅供應一個月。

麥當勞預計 6 月 25 日開始供應此 5 美元超值全餐，大約為期一個月。《彭博社》報導，知情人士透露，這份 5 美元套餐可能包括四樣東西：一個麥香雞（McChicken）或麥克雙牛堡（McDouble）、4 塊麥克雞塊、一份薯條和一杯飲料。

根據《CNBC》上周報導，麥當勞美國領導團隊正與經營麥當勞的企業和特許經營商密切合作。知情人士透露，該 5 美元超值套餐的初步提議還沒有掃清必要的障礙，該公司目前正在討論更多細節。

麥當勞門市有 95% 屬於加盟店，對此類促銷產品具有影響力，但因為促銷活動可能侵蝕業主利潤，所以常與麥當勞總公司意見分歧。

此外，消息人士透露，可口可樂公司也投入行銷資金，讓這個超值套餐看起來更吸引人。可口可樂回應：「我們經常與客戶合作開展行銷計畫，以滿足消費者的需求。我們的事業相輔相成。」