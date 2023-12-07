麥當勞擬4年內全球展店近1萬家門市 招募會員1億人

麥當勞 (MCD-US) 在周三 (6 日) 投資者活動日之前宣布長期計畫的一部分，希望在 2027 年前新增約莫 1 萬家門市並新增會員 1 億人，盼能增加銷售額。

麥當勞計劃 2027 年底之前全球營運 5 萬家門市，根據最新季度財報，麥當勞目前全球營運 41198 家。

因此，麥當勞為實現該目標，計劃在美國開設 900 家門市，在已涉獵的國際市場 (IOM) 開設 1900 家，以及在國際開發許可 (IDL) 市場開設約 7000 家。

麥當勞的 IOM 業務包括法國、加拿大和澳洲等市場，占公司營收近 50%，而 IDL 業務包括中國，將占該部門新增門市半數以上。

麥當勞也押注，2027 年之前會員計畫將自 1.5 億人增加至 2.5 億人。該公司表示，過去一年來自「我的麥當勞獎勵」會員的銷售額超過 200 億美元。

其他措施包括擴大配送、得來速和行動訂單業務，以及改善其核心菜單項目。

執行長 Chris Kempczinski 稱此舉措可持續鞏固品牌實力、全球影響力和數位生態系統，未來的成長軌跡非常清晰，競爭優勢更明顯﹑且可鞏固公司領先全球的面向消費者 (DTC) 品牌地位。

對 2024 年財測

麥當勞提供 2024 會計年度預測，以固定匯率計算，預期全系統銷售額成長近 2%，新門市成長將超過 4%。營業利潤率落在 40% 以上中間偏高範圍內，資本支出也預估增至約 25 億美元。

2024 年後，全系統銷售額年增率約 2.5%，新門市銷售年增率介於 4% 至 5%，每年支出將連續增加約 3 億至 5 億美元到 2027 年。

麥當勞周三上漲 0.11%，收每股 286.86 美元，今年迄今漲約 9%。