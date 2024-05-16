AI新創公司Anthropic挖角IG共同創辦人助陣 帶領新產品開發
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 02:40
OpenAI 勁敵人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周三 (15 日) 宣布，聘請 Instagram 的共同創辦人 Mike Krieger 擔任產品長，負責帶領公司的產品開發。
公開資料顯示，在加入 Anthropic 之前，Krieger 曾致力於開發一款名為 Artifact 的 AI 新聞閱讀應用，該應用程式最近被雅虎收購。他在 Instagram 的成功經歷，以及對 AI 技術的深刻理解，可能會為 Anthropic 帶來新的視角和創新動力。
對 Anthropic 來說，現在是個關鍵時刻，因為該公司剛剛推出了 iOS 版 Claude 應用程式，並且增加西班牙語、法語、義大利語和德語的版本。在 AI 技術這塊，雖然他們之前主要是在研發，但現在要把這些技術變成可以推向市場的產品。
Anthropic 執行長 Dario Amodei 在聲明中表示：「Mike 在開發直覺產品和使用者體驗方面的背景，對於我們創造新的、尤其是工作場所中人們與 Claude 互動的方式將是非常寶貴的。我們很榮幸能將 Mike 的願景和專業知識加入我們的領導團隊。」
AI 市場現在非常火熱，很多科技巨擘都在這個領域競爭，Anthropic 雖然動作稍慢，但也正在努力追趕。 Anthropic 在 AI 領域的發展態勢強勁，近期籌集約 80 億美元，其中很大一部分資金來自像亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 這樣的科技巨頭。有傳聞說 Anthropic 可能會跟蘋果 (AAPL-US) 合作。
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