AI新創公司Anthropic挖角IG共同創辦人助陣 帶領新產品開發

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 02:40

OpenAI 勁敵人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周三 (15 日) 宣​​布，聘請 Instagram 的共同創辦人 Mike Krieger 擔任產品長，負責帶領公司的產品開發。

公開資料顯示，在加入 Anthropic 之前，Krieger 曾致力於開發一款名為 Artifact 的 AI 新聞閱讀應用，該應用程式最近被雅虎收購。他在 Instagram 的成功經歷，以及對 AI 技術的深刻理解，可能會為 Anthropic 帶來新的視角和創新動力。

對 Anthropic 來說，現在是個關鍵時刻，因為該公司剛剛推出了 iOS 版 Claude 應用程式，並且增加西班牙語、法語、義大利語和德語的版本。在 AI 技術這塊，雖然他們之前主要是在研發，但現在要把這些技術變成可以推向市場的產品。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 在聲明中表示：「Mike 在開發直覺產品和使用者體驗方面的背景，對於我們創造新的、尤其是工作場所中人們與 Claude 互動的方式將是非常寶貴的。我們很榮幸能將 Mike 的願景和專業知識加入我們的領導團隊。」