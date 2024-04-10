財報公布前 大摩喊加碼：思科太便宜了！CIO調查相當樂觀

鉅亨網編譯許家華 2024-04-10 14:30

思科 (CSCO-US) 周一獲摩根士丹利分析師 Meta Marshall 提振股價，該分析師恢復追蹤思科，給予「加碼」評級和 58 美元目標價。

思科今年迄今股價下跌 1% 左右，過去 12 個月跌幅約 2.6%。

受到客戶庫存過剩的拖累，該公司最近的獲利表現令人失望，這係與新冠疫情大流行對科技供應鏈的衝擊相呼應。

思科營收在疫情大流行期間因半導體短缺而受挫，接著因零組件可用性的改善而飆升，且減少了未消化訂單，但結果是客戶端接收到的硬體超過其能輕易吸收的數量，其訂單和營收均疲軟。

影響思科股價的另一個因素是，該公司近期完成 280 億美元對資安公司 Splunk 的收購工作。

Marshall 在研究報告中寫道，思科可能還要再等一兩季才會看到獲利正面修正的催化劑，部分原因是對 Splunk 交易的共識估計需要進行調整，其中，交易融資成本需要納入估算。

思科財務長 Scott Herren 先前表示，公司已發行略高於 130 億美元的新債務來為此次交易融資，與交易相關的年度利息支出應佔交易價格的 5%，這意味著約 14 億美元。

但 Marshall 指出，以其未來 12 個月收益預測計算，思科股票本益比僅 13，遠低於標普 500 指數約莫 20 的本益比。

「考慮到終端市場的成長，我們認為思科具有百分比兩位數的整體股東回報潛力，因此現行估值顯得折扣過大。 」她寫道。

Marshall 指出，短期內庫存消化和宏觀經濟問題仍將是思科的難題，但網路成長的長期前景仍然強勁。一項新的資訊長 (CIO) 調查發現，科技業買家對未來 12 個月的園區網路支出前景以及「思科獲取這些支出的能力」持「非常積極的態度」。

Marshall 認為，思科下個月公布 4 月季度業績時，可能會下調預期，但自 7 月起的 2025 財年會開始積極修正。