幫企業減碳不焦慮 櫃買中心「不減碳就淘汰」動畫上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 18:39

櫃買中心製作《淨零 GO EASY》系列三部曲影片今 (15) 日正式上線，將溫室氣體盤查之重要步驟及重要性以生動、活潑的 95 秒動畫呈現，讓企業減碳不焦慮。本次推出第三部曲「不減碳就淘汰」（https://vimeo.com/932707121）。

配合金管會政策推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及協助上櫃公司執行溫室氣體盤查作業，櫃買中心持續推出相關宣導措施，這支動畫短片將企業推動淨零之重要性以鮮明動畫方式傳達予上櫃公司，並同步置於「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」（https://isds.tpex.org.tw/），持續精進接軌專區，新增溫室氣體盤查工具與資料庫資源等內容，以利企業快速查詢。

櫃買中心表示，繼「淨零 GO EASY」首部曲（https://vimeo.com/894000336）提醒企業溫室氣體盤查推動概念及關鍵步驟，二部曲「邁向淨零的陪跑員」（https://vimeo.com/907380622）介紹櫃買中心溫室氣體盤查專區提供之豐富資源後，第三部「不減碳就淘汰」短影音於今日上映，以幽默風趣之風格、深入淺出之方式說明推動淨零的優勢，包含符合國際龍頭大廠對旗下供應鏈之減碳要求、提升永續形象、增加籌資管道，進而強化整體競爭力，帶領公司業績穩定成長，使企業與環境通往永續共存的未來。

櫃買中心為提高優質企業之能見度，亦篩選永續標竿企業作為 ESG 相關指數成分股，企業亦可透過櫃買中心推出之永續發展債券進行籌資，藉以達成永續發展目標。