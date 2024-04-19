櫃買指數重跌3.3% 櫃買中心喊話莫慌！上櫃公司7成以上都賺錢
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-19 18:18
台股今（19）日終場下跌 774.08 點，以 19527.12 點作收，創下台股收盤最大跌點，跌幅 3.81%，櫃買指數跌幅也達 3.3%。櫃買中心今日表示，投資人無須過於恐慌，上櫃公司基本面穩健，超過七成有獲利，且 3 月全體營收較去年同期成長 3.86%。投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。
受到美國聯準會降息時程未明、中東地緣緊張局勢持續升溫等諸多因素影響，近期國際股市大幅震盪，連帶影響櫃買指數波動較大。
櫃買中心表示，觀察上櫃公司 112 年度獲利表現，112 年度 EPS 超過 10 元之公司有 51 家；5 元以上未達 10 元的公司有 106 家；2 元以上未達 5 元的公司計 181 家，整體上櫃公司超過七成公司有獲利；全體上櫃公司 113 年 3 月累計營收合計達 6,210 億元，較 112 年同期成長約 3.86%。
櫃買中心指出，且主計總處認為今年台灣經濟成長率可達 3.43%，較前次預測上調 0.08 個百分點，優於前兩年表現；此外，國發會發布 113 年 2 月景氣燈號續呈綠燈，加上領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續復甦。
櫃買中心並表示，上櫃公司近期有基本面作為支撐，投資人無須過於恐慌，櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢對上櫃市場之影響，確保上櫃公司資訊公開透明。
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