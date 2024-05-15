光陽推全球首見充換兩用電動機車 售價91800元起

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-15 18:57

機車大廠光陽今 (15) 日宣布推出全球首見「充換兩用」電動機車 S Techno，建議售價 91800 元起，光陽董事長柯勝峯表示，S Techno 象徵 Ionex Uno 創世紀「可充可換、充換合一」全新時代來臨，資費方案也將是市場上最便宜。

柯勝峯指出，S Techno 是一台在 Ionex S 系列基礎上全面改造的 Ionex 全新機種，為全球第一款配備 Ionex BMU 電池計量模組的電動機車，使用兩顆可交換的 Ionex 電池，也備有符合公規介面的充電接頭，可透過市場上任何公規介面充電器或充電站進行能源補充。

而可同時適用充電模式與換電模式的全新「充換合一」資費方案，將於 6 月 1 日 KYMCO 的 60 週年廠慶紀念日生效，取代原有的 Ionex 3.0 資費方案。

Ionex Uno 創世紀的「Uno」來自義大利文的「一」，代表充電型電動機車與換電型電動機車合而為一，也代表以換電為主的台灣市場與以充電為主的全球市場的合而為一，而 Ionex Uno 的中文創世紀，則代表全球二輪車電動化的重大里程碑，是一個前所未有的全新電動車時代。