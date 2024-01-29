光陽拓年輕客群 啟動OHVALE 統規賽車投入台灣賽事
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-29 19:07
光陽機車 KYMCO 今 (29) 日宣布，正式啟動 OHVALE 統規賽車投入台灣賽事，並與 OHVALE 攜手打造台灣專屬版 GP2 160。
光陽長期推廣台灣賽車運動，以迎合年輕族群的賽車需求，此次在台灣賽事投入義大利 OHVALE 統規賽車，藉此與全球 GP2 賽事接軌，並攜手 OHVALE 共同推出台灣專屬賽車 GP2 160。
光陽說明，GP2 賽車是在台灣少見的 FIM MiniGP World Series 錦標賽指定競速檔車，讓國內車手有機會因此接觸到國際級統規賽車，並可望挖掘出更多具有賽車潛力的年輕車手。
台灣專屬版 GP2 160 動力來自 ZS 160c.c. 四行程引擎，具備約 15hp 馬力輸出，結合僅 68.5 公斤的空車重量、競技全可調懸吊系統，以及加速凌厲的四檔位調配。
光陽強調，持續以創新的思維投入及推廣台灣賽事，提供熱血族群超出期待的卓越產品及最難忘的賽車體驗，更致力培育年輕賽車手，開發車手最高潛能並且還有機會與世界級賽事接觸，希望帶動台灣賽車運動進入全新里程碑。
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