〈廣達法說〉下半年AI伺服器需求大爆發 全年占伺服器業務比重逾50%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 18:55

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，廣達經營團隊預期，第二季 AI 伺服器將呈現溫和成長，下半年開始有強勁需求將迎來大爆發，全年伺服器業務有望年增雙位數。不過在筆電方面，廣達指出，由於目前 AI PC 仍處於醞釀期，保守預估年增個位數。

廣達指出，隨著上游料況緊張的問題逐漸改善，預期第二季 AI 伺服器溫和成長，並在下半年迎來大爆發，表現將優於其他產品，全年伺服器業務可望有年增雙位數的表現，且今年 AI 伺服器占伺服器業務比重將超過 50%。廣達進一步提到，由於客戶持續加大資料中心的投資力道，推升 AI 伺服器需求。

筆電業務方面，廣達說明，雖然第一季筆電出貨年增 1%，優於原先預期衰退 7 至 9%，但整體消費市況仍低迷，對今年筆電需求前景持保守看法，儘管 AI PC 問世，但仍處於剛起步階段，預估今年筆電業務年增個位數。不過廣達強調，預期 AI PC 將率先導入商用，接著再導入消費型，因此未來幾年將刺激市場，仍然樂觀看 AI PC 後市。