三陽去年EPS 7.95元創新高 擬配息3元 現金殖利率4%

機車大廠三陽 ( 2206-TW ) 今 (14) 日公布去年財報，稅後純益 62.98 億元，年增 102%，每股純益(EPS)7.95 元，創歷史新高，三陽董事會也通過，擬配發每股現金股利 3 元，配息率 37.7%，以今日收盤價 75.6 元計算，殖利率近 4%。

三陽去年合併營收 644.6 億元，年增 27%，營業利益 61.1 億元，年增 79%，稅後純益 62.98 億元，年增 102%，EPS 7.95 元，創歷史新高，主要是因國民車、時尚車、運動車等三大車系均取得領先成績，全年在台銷售 334589 台，年增 30.99%，市占 38.4%。

展望後市，三陽表示，新階段的目標為「開創」和「啟動」，開創產品創新力、電動車鋁電池產業和其它業外投資，並啟動二輪事業百萬銷售計畫，今年目標達到 75 萬台、3 年內產銷量達 100 萬台。