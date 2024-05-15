搶頭香！純網銀LINE Bank開辦外匯業務 祭台美雙幣最高10%優利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 16:09

秉持創新精神，LINE Bank 今 (15) 日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀，同時推出台美雙幣最高 10% 優利專案。

LINE Bank 表示，這項全新服務的正式對外開辦，將開啟提供 180 萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。LINE Bank 總經理黃以孟表示，透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

即日起，LINE Bank 將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過 LINE Bank 所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從 LINE Bank App 或從 LINE App 錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF 及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank 首波外匯服務推出結匯、外幣 (美元) 活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款 / 收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款 / 收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

高利存款專案，祭出美元及台幣雙利優惠，除了享有美元活存利率 1.2% 外，於 LINE Bank 外幣活存帳戶存款餘額達 2 千美元 (含)、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日 (2024 年 5 月 14 日)，次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至 10%，為市場上罕見的雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。

有別於市場上常見的美元高利存款 – 存美元、領美元利息專案，LINE Bank 的存美元、享台幣活存利率加碼專案，提供台灣用戶最實質的優惠，免再次結匯換回台幣、即可立即使用。

LINE Bank 的外幣收款服務，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，可以直接匯入美元存入外幣帳戶、或是直接結售為新台幣存入 LINE Bank 主帳戶，24 小時隨時可於 App 收款，且可收款期間長達 20 天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯的情況。上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要 50 元的優惠（原價 400 元）。