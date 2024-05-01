〈5月報稅季〉聰明繳稅抗通膨！銀行回饋賺起來 還可累積哩程

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-01 11:10

進入 5 月報稅季，許多人都已經收到稅額試算單了，今年各家銀行除了祭出現金回饋及提供繳稅分期 0 利率外，不少銀行綁定行動支付，還能享有回饋，據主計總處公布今年第一季平均 CPI 年增 2.34%，仍逾 2% 警戒線，在通膨與升息夾擊之際，民眾繳稅不妨利用信用卡結帳日的時間差，延長繳款期限，還能賺回饋。以下是各家信用卡繳稅回饋彙整。

一、台新銀行

今年台新銀行為新戶繳稅提供最佳選擇，台新 GoGo 卡活動期間內無論房屋稅、綜所稅一次付清達 1000 元以上享 10% 刷卡金，回饋上限 1000 元。活動期間透過台新行動銀行 APP 刷台新卡繳綜所稅，享 2% LINE POINTS 回饋，加碼再抽稅單金額 50% LINE POINTS。

二、玉山銀行

玉山銀行主打「全支付」族群，玉山信用卡綁定全支付繳綜所稅最高享 1% 回饋，且免手續費。而針對刷卡分期族群祭出綜所稅不限金額享 6 期 0 利率；若要賺取現金回饋，玉山熊本熊卡新戶享繳稅 0.5% 現金回饋，玉山 Pi 拍錢包信用卡新戶享最高 1650 P 幣及繳稅 0.5% 現金回饋。其他卡別綜所稅未滿 100 萬元享 0.2% 現金回饋，綜所稅 100 萬元以上享 0.3% 現金回饋。

三、第一銀行

今年針對綜所稅 10 萬元以上族群且無分期付款者，仍有綁定指定行動支付 (台灣 Pay) 每筆送 200 元刷卡金，理財客戶享 0.3% 回饋，一般客戶享 0.2% 回饋，皆有回饋上限額度。iLEO 新戶則不限金額且無分期付款享加碼 0.5% 回饋，每戶上限 300 元。分期族群可參考綜所稅單筆滿 1 萬元享 6、12 期 0 利率，18、24 期享 1.88% 利率。

四、台北富邦銀行

富邦祭出全卡友不限金額皆免手續費，分期稅費享 3、6 期利率 4.5%，若 12 期則享 6% 優惠利率。

五、國泰世華銀行

國泰世華今年繳稅比去年優惠縮減，若要賺回饋僅限財富管理 VIP 單筆綜所稅額滿 30 萬 (含) 以上享 0.38% 小樹點回饋、滿 100 萬 (含) 以上享 0.4% 小樹點回饋。分期族群可參考單筆稅額 3000 元至 100 萬元 (不含) 享 6 期 0 利率，100 萬 (含) 以上享 12 期 0 利率，另提供 18、24 期享 0.5% 優惠利率。

六、永豐銀行

永豐銀行刷幣倍卡最高享 0.15% 刷卡金、DAWAY 卡享 6 期 0 利率，針對理財會員（永傳及永富）或指定世界卡最高享 0.38% 刷卡金，相當於最高回饋 25 萬刷卡金或是最高享 12 期 0 利率二選一。提醒永豐卡友若要分期單筆繳稅額須滿 1000 元。

七、滙豐銀行

滙豐銀行今年祭出全卡友刷稅額達 1000 元以上，享 1.88% 分期利率且免手續費，任選 3 期、6 期、12 期、18 期、24 期、最高 30 期。若為滙豐卓越理財尊尚貴賓獨享，稅額達 1,000 元刷滙豐信用卡繳綜所稅享 9 期 0% 利率且免手續費。

八、聯邦銀行

聯邦銀行推出全卡別單筆稅額滿 6000 元享 3 期 0 利率且免手費，若要賺取繳稅回饋，可使用聯邦 LINE Bank 聯名卡，一次全額繳清獨享活動登錄再加碼現金回饋 0.3%，累加原權益一般消費 2% 回饋，總加 2.3% 高回饋。(含原國內一般消費 2% 回饋無上限，加碼 0.3%，每戶回饋上限 5000 元刷卡金)。針對桂冠級以上之聯邦財管客戶持聯邦卡繳綜所稅，不限卡別，單筆滿 10 萬元免登錄享 0.1% 現金回饋 (每戶最高回饋 1 萬元）。

九、中國信託銀行

中國信託針對全卡別提供綜所稅 3 期或 6 期分期 0 利率活動，單筆稅額 500 元以上享 12 期 3.88% 或 24 期 6.88% 優惠利率。若想選擇現金或點數回饋的中信卡友，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay 信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享 0.1% 回饋無上限優惠。

十、星展銀行 (台灣)

持星展銀行 (台灣) 信用卡透過網路或電話語音繳納 112 年度綜合所得稅，不僅享免手續費優惠，活動期間於星展 Card+ 信用卡數位服務完成登錄，還可另享最優 0.5% 刷卡金回饋 (回饋限前 8000 名，以繳稅授權成功交易為優先順序，上限新台幣 1500 元) 或最高 12 期分期 0% 利率，再加碼抽 iPhone 15。

若想趁稅季刷卡累積哩程，可參考以下卡別：

中國信託提供中華航空聯名卡、 ANA 聯名卡繳稅每 300 元回饋 1 哩，回饋無上限；另外針對高稅額族群，刷任一中信卡單筆稅額達 1,000 萬元至 1,999 萬元，再加碼華航或 ANA 哩程 6 萬哩，單筆稅額滿 2,000 萬元，則享華航或 ANA 哩程 16 萬哩回饋。若以稅額 2,000 萬為例，刷中華航空聯名卡繳稅享回饋 6.6 萬哩，再加碼 16 萬哩，累加達 22.6 萬哩（相同於 1 張長程線商務艙來回機票及 1 張亞洲線豪華經濟艙來回機票，價值約 32 萬元）換算回饋率最高達 1.6%。

市場高度關注的玉山銀行星宇航空聯名卡，針對稅額每 200 元回饋 1 哩 (上限 10 萬哩)，回饋率最高約 0.43%，最高等同於可飛亞洲線來回一趟。若綜所稅額 2000 萬元 (含) 以上再加碼贈 35000 哩 (等同免費再贈一張亞洲來回機票)。