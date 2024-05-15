鴻海與西門子策略結盟 攜手優化前瞻性智慧製造

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 16:22

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日宣布與西門子（Siemens AG）共同簽署合作備忘錄（MoU），雙方將攜手優化前瞻性智慧製造，專注於全球各地資通訊（ICT）和電動車（EV）的製造生產流程。

鴻海表示，本次備忘錄確定了雙方針對鴻海生產場域中，提升自動化程度的合作範圍，包括鴻海的電子製造服務（EMS），以及鴻海在電動車領域的創新業務模式，委託設計製造服務（CDMS）。

鴻海進一步指出，兩家公司將共同探索未來工廠發展的可能性，通過採用西門子在業界領先的工廠自動化業務組合和工業軟體，其中包括數位孿生技術和人工智慧（AI）等科技。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海正在轉型成為智慧製造、智慧電動車和智慧城市的平台解決方案供應商，與西門子攜手合作，將能加速我們的數位轉型進程，並為創新和永續發展開拓新的可能性。

西門子總裁兼執行長 Roland Busch 表示，堅信結合夥伴的力量，一定可以推動正面的變革，與鴻海的合作，凸顯了西門子對創新和永續發展的承諾，將攜手塑造電子製造業的未來。

雙方此次合作旨在利用西門子的技術專長，實現節能和減少 CO2 排放，進而強化鴻海的生產過程的永續足跡，合作內容涵蓋建立透明的監控流程，導入專業服務和數位解決方案。

西門子 Xcelerator 以其全面性的軟體和解決方案套件，在優化鴻海的工程和製造工作流程方面將發揮關鍵作用，促進其運營的效率和靈活性。