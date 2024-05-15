大聯大：今年機會大於挑戰 半導體Q2起需求復甦
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 18:29
IC 通路大廠大聯大 (3702-TW) 今 (15) 日召開法說會，財務長袁興文指出，今年各項業務成長並持續擴張，機會遠大於挑戰，公司也會積極去拓展，持續找尋機會進行併購與策略聯盟；副總林春杰表示，半導體第二季起需求將逐漸復甦。
大聯大預估，以美元兌新台幣 32.3 元計算，預期第二季營收 1,900-2,000 億元，季增 4.4-9.9%，毛利率 3.7-3.9%，稅後淨利 13.06-17.06 億元，每股稅後純益 0.54-0.78 元。
副總經理林春杰指出，半導體產業自去年下半年開始看到庫存回補，包括穿戴式裝置、手機、平板與筆電等個人電子產品，第一季也多已回補庫存為主，但從第二季開始，需求也將逐步復甦，至於工控、車用庫存則預計年底才會消化完畢。
針對 AI 伺服器，林春杰坦言，AI 伺服器產業熱絡，但通路商能夠著墨的機會不多，大聯大專注在周邊商機，如高速傳輸介面及網通等相關市場，以及標準伺服器所需的 DDR5，加上一般伺服器經歷產能排擠後，今年也逐步回溫。
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