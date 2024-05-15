大聯大：今年機會大於挑戰 半導體Q2起需求復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 18:29

IC 通路大廠大聯大 (3702-TW) 今 (15) 日召開法說會，財務長袁興文指出，今年各項業務成長並持續擴張，機會遠大於挑戰，公司也會積極去拓展，持續找尋機會進行併購與策略聯盟；副總林春杰表示，半導體第二季起需求將逐漸復甦。

副總經理林春杰指出，半導體產業自去年下半年開始看到庫存回補，包括穿戴式裝置、手機、平板與筆電等個人電子產品，第一季也多已回補庫存為主，但從第二季開始，需求也將逐步復甦，至於工控、車用庫存則預計年底才會消化完畢。