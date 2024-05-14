去年新南向國家融資成長11.1% 合庫銀獲「新南向國家業務」優等獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 19:02

合庫銀行協助赴新南向國家投資之僑臺商企業獲得肯定，今 (14) 日獲海外信保基金「新南向國家送保融資金額成長」優等獎，再獲殊榮。112 年度該行承辦海外信保保證業務持續成長，新南向國家送保融資金額更大幅成長 11.1%，推展成效卓著。

合庫銀行向來關心與支持民營企業的發展，為響應政府新南向政策，積極運用海外信用保證基金信用保證機制，協助僑臺商取得最佳融資服務。112 年度合庫銀行承辦海外信保保證業務持續成長，較 111 年底成長 6.8%；其中新南向國家送保融資金額更大幅成長 11.1%，推展成效卓著。

目前合庫銀行設有 26 處海外據點，分別設置於比利時、捷克、菲律賓、美國、香港、中國、澳洲、柬埔寨、寮國及緬甸等地區，並持續推進新加坡分行申設進程，另於今 (113) 年 2 月經金管會同意前往日本設立東京分行，將合庫銀行服務範圍延伸至東北亞，逐步建構完整海外服務網絡。同時，合庫銀行亦擁有最多國內營業據點，結合國內外資源，提供客戶全方位的服務。

合庫銀行亦於今年 3 月榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構「低碳智慧獎」、「疫後振興獎 (金融機構組)」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」6 大獎項，展現其力挺國內中小企業發展的努力得到肯定。