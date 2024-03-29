〈合庫金法說〉掌握全球景氣復甦契機 推動五大經營策略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 16:10

合庫金控（5880-TW）於今（29） 日舉行 112 年第 4 季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，去年合庫金總資產為 4 兆 8,037 億元，較前一年成長 7.32%，主要獲利來自合庫銀行。展望今年，合庫金控將掌握全球景氣復甦契機，積極推動五大經營策略方向。

合庫金控去年稅後合併淨利為新臺幣 178.78 億元，年減 14.12%，主要原因係子公司合庫銀行為強化資產品質而增加提列呆帳費用，若比較其呆帳提存前稅前獲利，則較 111 年成長近兩成，顯見核心業務的獲利動能未減。總資產為 4 兆 8,037 億元，較 111 年成長 7.32%。

合庫金控去年每股盈餘 1.17 元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為 7.66% 及 0.39%。並已於 25 日公告董事會決議盈餘分派案，每股將配發現金股利 0.65 元及股票股利 0.35 元，

合庫金控指出，集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，稅後淨利為 163.03 億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別成長 8.11% 及 7.36%，存放比 72.96%，較 111 年提升 0.51%，逾放比率 0.18% 及備抵呆帳覆蓋率 638.54%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達 13.23% 及 14.92%，符合金管會訂定 D-SIBs 112 年底額外法定資本要求之標準。

子公司合庫創投、合庫人壽則受惠於優異的投資及操作績效，稅前淨利較 111 年分別成長 23.01%、3.34%，其中合庫創投更創開業以來的獲利新高；合庫證券及合庫票券則受資金成本上揚影響，獲利未見成長。