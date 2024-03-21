台大、北榮及三總推App繳醫療費 綁定合庫銀加碼贈2000綠點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 17:12

響應淨零醫療，合作金庫銀行去（112）年與臺北榮總及臺大醫院總院攜手共組生態圈夥伴，並舉辦「醫起淨級 綠點回饋活動」，活動期間廣受好評。今年再與三軍總醫院簽署合作意向書，凡線上繳納前述醫療院所之醫療費用，並至官網登錄，可享 2,000 點綠點回饋，每月最高回饋 10,000 點。

為鼓勵民眾多使用線上支付醫療費用，於 112 年 9 月至 113 年 2 月，合庫銀舉辦首波環保綠點回饋，有效提升合作夥伴醫院線上繳費服務使用率。為延續前波活動人氣，今年 3 月 1 日至 12 月 31 日加碼舉辦第二波活動，參與對象更擴大，本次除臺北榮總及臺大醫院總院外，新增臺大醫院各分院與三軍總醫院，凡使用合庫信用卡或帳戶，線上繳納前述醫療院所之醫療費用，並至合庫官網登錄，單筆可享環保集點 App 之 2,000 點綠點回饋，每月最高回饋 10,000 點綠點，活動詳情詳見合庫官網。