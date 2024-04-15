盤中遭謠傳檢調搜索中傷股價 精測三點聲明澄清並無相關情事
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 18:38
精測 (6510-TW) 今 (15) 日盤中傳出因抄襲同業技術，在上週遭檢調單位前往搜索，公司晚間嚴正表示，有心人士於資本市場散播不實傳言，基於捍衛股東及各利害關係人之權益，並保護企業商譽，強調公司與子公司皆無檢調搜索情事。
精測此次發出三點聲明，一是公司與相關分公司、子公司皆無檢調搜索情事，二是營運、生產作業一切正常，三是精測所有產品皆受合法專利保護。
精測今日盤中受此消息影響，股價一度放量重挫至 480 元，下探 8 個月來新低，終場跌幅略為收斂，收在 484 元，下跌 4.54%。
中華精測於中華電信研究院分割設立，公司自 2005 年成立以來致力突破傳統框架開發半導體先進測試介面技術，並匯聚 M (機械)、E (電學)、C (化學)、O (光學) 等各領域人才，建構完整 AI 智動化生產製造環境，強化精進 Q(品質)、C(成本)、T (技術)、D(交期)、S(服務) 競爭力，以獨樹一格的「All In House」商業模式，攜手半導體產業各類別客戶在日新月異的科技行業裡迅速推陳出新、共創雙贏。
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