盤中遭謠傳檢調搜索中傷股價 精測三點聲明澄清並無相關情事

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-15 18:38

精測 (6510-TW) 今 (15) 日盤中傳出因抄襲同業技術，在上週遭檢調單位前往搜索，公司晚間嚴正表示，有心人士於資本市場散播不實傳言，基於捍衛股東及各利害關係人之權益，並保護企業商譽，強調公司與子公司皆無檢調搜索情事。

精測此次發出三點聲明，一是公司與相關分公司、子公司皆無檢調搜索情事，二是營運、生產作業一切正常，三是精測所有產品皆受合法專利保護。

精測今日盤中受此消息影響，股價一度放量重挫至 480 元，下探 8 個月來新低，終場跌幅略為收斂，收在 484 元，下跌 4.54%。