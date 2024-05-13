三大法人買超139億 土洋聯手敲進陽明4.1萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 18:08

台股今 (13) 日早盤在權值股與貨櫃三雄領軍之下，跳空開高，最高漲至 20933 點，再度創下新高，終場上漲 148.87 點以 20857.71 點作收，成交量 4264.02 億元。三大法人今天合計買超 139.67 億元，其中外資與投信偏愛陽明，土洋聯手敲進 4.1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 158.87 億元，投信也買超 29.19 元，自營商則站賣方，賣超 48.38 億元，三大法人合計買超 139.67 億元。

外資今天最青睞陽明，買超陽明 3.2 萬張，同時也買超台積電 1.5 萬張，華南金 8790 張，佳能 7782 張，台新金 7156 張，正新 6466 張，群創 6457 張，堤維西 5004 張，兆豐金 4939 張，以及統一 4928 張。

外資今天也加碼 ETF，買超 00940 元大台灣價值高息 1.1 萬張，00941 中信上游半導體 7940 張，0050 元大台灣 50 5608 張。

外資賣超部分，外資大砍 00929 復華台灣科技優息 6.4 萬張，成為外資賣超第一名。另外，外資也減碼中信金 4.2 萬張，長榮航 3.2 萬張，緯創 1.3 萬張，國泰金 1.2 萬張，新光金 9619 張，裕民 8055 張，長榮 7211 張，開發金 6694 張，以及中石化 6594 張。

投信今天偏愛航運族說，買超陽明 8896 張，長榮 3689 張，裕民 1779 張。投信也買超中信金 1.8 萬張，聯電 1.2 萬張，國泰金 1840 張，富邦金 1397 張，鴻海 1111 張，宏碁 1036 張，以及臻鼎 - KY 1019 張。