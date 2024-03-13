瓦城新品牌來了 徐承義：切入泰式小吃新藍海

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-13 18:35

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 董事長徐承義今 (13) 日親自發布全新餐飲品牌「BO BO」，鎖定泰式街頭美食市場藍海，為國內提供最多泰式河粉選擇的新泰菜，徐承義表示，今年還有 2 個新品牌將於第二、三季陸續發表，全年目標共新增 20-25 家據點，全力擴大搶餐飲市占。

徐承義表示，BO BO 平均客單價約 400 元，是國內首見擁有多達 12 款泰式炒河粉的餐飲品牌，足以做出泰菜的差異化。

據經濟部統計，去年全台餐飲業營收破兆創新高，餐飲業競爭日益激烈，各家積極推出新品牌搶市，徐承義看好近年泰國在出國旅遊目的地中名列前茅，而街頭小吃更深獲國內消費者喜愛，這次 BO BO 主要鎖定泰式街頭美食市場藍海，全力搶攻年輕客群。

BO BO 首店進駐新北市新莊宏匯廣場 6 樓，首店空間共 55 坪、設有 78 個座位，並突破餐期限制，為消費者提供一整天的用餐選擇，店面設計跳脫保守配色，展現強烈都會時尚風格。

BO BO 新莊宏匯店自營運以來獲得廣大好評，用餐時段一位難求，單日平均翻桌率高達 6 次，徐承義樂觀看 BO BO 的展店空間，目前正在積極評估各縣市商圈，並以商場為優先。

展望今年，徐承義說，中餐品牌時時香在經過多年調整後，成為今年展店主力，搭配 1010 湘、瓦城等既有品牌拓點計畫，今年共將淨增 20-25 家據點，期以多品牌策略搶下更大的台灣餐飲市占。

為深耕台灣、放眼美國，瓦城全球研發中心預計第四季啟用，內部設有「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」和「物流中心」共，徐承義看好，將為集團創造龐大效益。