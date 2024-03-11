瓦城去年獲利年增近3倍 擬配股息10元、配股1元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 18:42
連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (11) 日公布去年財報，稅後純益 4.4 億元，年增 296%，每股純益(EPS)12.37 元，睽違 2 年後再度繳出一年賺超過 1 股本的成績，董事會也通過擬發放每股現金股利 10 元、股票股利 1 元，合計發放股利共 11 元，配發率 88.92%。
瓦城去年合併營收年成長 26.10% 至 57.23 億元，營業毛利 29.9 億元，營業利益 5.59 億元，稅後純益 4.4 億元，四大財務指標皆寫掛牌後新高，毛利率和營業利益率分別為 52.23%、9.77%。
瓦城表示， 集團採多品牌經營策略，旗下樂子 the Diner、BO BO 等新店陸續亮相，全力擴大客群和餐飲類型，並針對各地特色商場及商圈量身展店，去年瓦城泰國料理新增 2 家、時時香新增 7 家、樂子 the Diner 新增 1 家、BO BO 新增 1 家。
其中，時時香於去年從 15 家擴展至 22 家，結合旗下另一中菜品牌 1010 湘，雙品牌店數站穩中式連鎖餐飲龍頭地位，瓦城指出，時時香今年將繼續積極插旗全台重要商圈。
同時，瓦城公布 2 月合併營收 6.39 億元，年增 46.8%，創單月次高紀錄，前 2 月合併營收 10.87 億元。
瓦城目標，全年維持雙位數店成長，並持續規劃揮軍美國市場中，首店確定開在南加州。
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