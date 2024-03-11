瓦城去年獲利年增近3倍 擬配股息10元、配股1元

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (11) 日公布去年財報，稅後純益 4.4 億元，年增 296%，每股純益(EPS)12.37 元，睽違 2 年後再度繳出一年賺超過 1 股本的成績，董事會也通過擬發放每股現金股利 10 元、股票股利 1 元，合計發放股利共 11 元，配發率 88.92%。