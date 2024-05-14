〈焦點股〉首季獲利表現亮眼 燿華與敬鵬爆發量能走勢搶鏡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 13:17

燿華 (2367-TW) 在 2024 年首季營收 41.63 億元，年增幅高達 20.23%，主要在 低軌衛星、汽車板的需求回升挹注，燿華 2024 年首季稅後純益 2.75 億元，創 6 季以來單季獲利新高，每股純益 0.41 元，今 (14) 日燿華爆發逾 18 萬張的歷史天量攻漲停 33 元，創波段新高；同屬低價的敬鵬 (2355-TW) 也獲帶動上漲。

PCB 類股 HDI 製程大廠燿華 2024 年第一季營收 4.63 億元，毛利率 16.36%，季增 6.02 個百分點，年增 13.86 個百分點，稅後純益 2.76 億元，創 6 季以來最佳表現，較上季及去年同期都爲由虧轉盈。

燿華對於 2023 年導入的低軌衛星板十足看好其成長性，燿華主要生產地面產品應用爲主，計 2023 年占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將包括非地面用訂單 ，估計 2024 占營收比重將成長到 15%。同時，高階汽門車板今年的營收占比也將在 40%-45%。這兩項產品都將安排到即將興建泰國廠生產。

而敬鵬 2024 年首季營收爲 41.02 億元，年增 3.31%，在有利的匯兌條件及較優的出貨產品結構之下，敬鵬公布的 2024 年第一季稅後純益 3.24 億元，季增 64%，年增 6.71 倍，每股純益達 0.82 元，今天盤中也爆發 1.1 萬張大量上漲 。

敬鵬 2024 年 4 月營收 13.81 億元，月增 7.38%，年增 3.29%，累計 1-4 月營收 54.83 億元，年增 3.3%，敬鵬指出，2024 年第二季的出貨仍溫吞，但整體而言，4 月的營收 13.81 億元仍優於首季的單月均值 13.67 億元，1-4 月的整體獲利表現而言仍佳。