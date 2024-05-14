匯豐分析師：輝達的獲利潛力仍被低估 股價還能再漲50%

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 14:10

儘管輝達股價已經漲了很多，但分析師們還在調高對這家公司的成長預期。

匯豐銀行 (HSBC) 分析師 Frank Lee 表示，儘管輝達 (NVDA-US) 今年持續大幅上漲，但投資者仍然大大低估了人工智慧的獲利潛力。

Lee 重申了過去 13 個月以來對這支股票的買入評級，並將目標價從 1050 美元上調至 1350 美元。新目標意味著較周一收盤價 904 美元上漲近 50%。

新目標使 Lee 成為 FactSet 調查的 60 名分析師中，第二看好這家半導體公司的分析師，僅次於 Rosenblatt Securities 的 Hans Mosesmann，他的目標股價為 1400 美元。

此前，輝達股票已連續三周上漲，今年迄今飆升 81.5%。

Lee 相信，輝達將繼續透過其 NVL36/NVL72 伺服器機架系統和 GB200 處理器平台，展示其「強大的定價能力」。 儘管該股已經出現強勁上漲，他預計未來 1 年，這家公司的強勁表現仍會讓華爾街驚訝。

輝達將於 5 月 22 日公布截至 4 月份的第一財季業績，Lee 預計銷售額為 260 億美元。 相較之下，輝達在 2 月提供的指引值為 240 億美元，目前 FactSet 的共識為 244.5 億美元。

Lee 也預計本季銷售額為 280 億美元，高於 FactSet 一致預測的 264.8 億美元。

對於截至 2026 年 1 月的下一個財年，他認為盈利將出現「顯著上升」，但他認為，華爾街尚未完全消化這一點。

他將每股收益預期上調至 45.16 美元，比 FactSet 目前 31.05 美元的共識高出 45%，並將營收預測上調至 1960 億美元，比 FactSet 預期的 1380 億美元高出 42%。