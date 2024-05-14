〈高股息ETF狂潮〉五月賣股走人？鎖定強勢高息ETF 領漲抗跌贏面大

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 10:35

美股科技財報不確定性消除，台股近期公布第一季財報，短線市場焦點回歸台股法說，指數高檔偏多震盪，台股股票型 ETF 規模前 5 大當中，有 4 檔屬於高股息 ETF，顯示市場熱衷度高，時序 5 月進入除權息旺季，加上相關 ETF 成份股調整也陸續展開，因此近期相關 ETF 成份股將成為市場焦點，高股息將為強勢族群，市場看好仍有上行空間。

隨台股將逐漸步入股東會密集期，各上市櫃公司也將陸續拍板股利政策，過往來看，公司體質好、股息配發表現佳且具有題材支撐者，後續填息表現優異的高殖利率股，可望吸引資金卡位布局，逢回檔即是不錯的介入點，野村投信建議投資人可視個人風險承受度，留意強勢高息股。

2024 年第二季以來全球股市波動加大，台股自從清明連假後創高拉回，隨著時間步入俗諺的「5 月賣股走人」時，台股表現是否也將「五窮六絕」？抑或今年恰逢 520 新總統就職，可望有不一樣的行情？

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，根據統計，2000 年以來台股在 520 新總統就職後表現，以加權指數來看 520 後 20、60、120、240 個交易日平均表現大致落在 - 1% 至 + 6% 左右，看似漲跌互見，然若排除重大利空如 2000 年科技泡沫、2008 次貸及金融海嘯這兩年度，則數字平均分別為 1.80%、9.79%、12.22% 與 25.70%，正報酬機率分別達 75%、75%、100% 與 100%，無論就漲幅或投資勝率來說都相當不錯。

張繼文進一步表示，台股長期向上，但短期漲多仍可能休息再上，尤其在第一季邁大步之後，目前台股在兩萬點附近橫盤整理，這對於長期投資或存股族來說，將會是累積總股數不錯的加碼點，然而選擇標的會比擇時更重要，尤其是高股息 ETF 不能只看股息高低，更需考量成分股的未來性，以期能在不同盤勢中領漲抗跌、締造較佳長期表現，創造出中長期的報酬契機。

張繼文觀察近期走勢，自 3 月以來高股息 ETF 熱潮爆發、帶動台股史上最大被動買盤進場以來，台股歷經創高後回檔修正，甫於 5 月 9 日掛牌的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF，其追蹤指數 - 臺灣趨勢動能高股息指數表現可圈可點，尤其是 4 月 9 日加權指數來到歷史新高約 20800 點後震盪，00944 追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」領漲抗跌，主要受惠其訴求「強勢高息股」，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司，有望在多頭領漲、空頭抗跌的高息股。

00944 入選成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗，因此強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健，而投資不預設產業比重、配置更加多元分散，即便遇到 4 月中以來由科技 / 半導體領跌的走勢，強勢高息股也比多數高股息指數或聚焦單一產業指數更加穩健，是台灣高股息報酬指數中最具領漲動能強及抗波動能力的選擇。