〈高股息ETF狂潮〉高股息ETF轉型再進化！「強勢動能」領漲抗跌實力稱霸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-08 10:56

台股守在月線之上，美國非農就業數據讓市場再度憧憬 FED 降息，加上美科技主要巨頭財報公布，短線市場焦點將回到台股第一季財報及法說上，以及 5 月份高股息 ETF 即將進行調整成份股，指數維持震盪偏多格局，野村投信建議可持續留意高殖利率個股，將是行情焦點。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國近期公布經濟數據表現參差，加上市場消化公司財報展望與聯準會會議方向，科技股震盪加大、台股亦忽漲忽跌，4 月以來加權指數上衝下洗，連帶高人氣的高股息 ETF 表現也大幅震盪，然其中同時以「動能」及「股利」雙指標選股的臺灣趨勢動能高股息指數，4 月以來可謂完美詮釋「領漲抗跌」走勢，例如 4 月初加權指數一度從觸及歷史新高 20883.69 點，臺灣趨勢動能高股息指數漲勢亦步亦趨，表現領先主要高人氣高股息 ETF 追蹤指數；而歷經 4 月 15 日加權指數跳空下跌、4 月 19 日帶量殺破 2 萬點大關，其波段最大跌幅也明顯低於主要高股息指數，相對適合存股族投資人長期投資持有。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」經理人林怡君表示，其追蹤指數係透過獨特的「動能」與「股利」雙指標篩出具正向「趨勢動能成長股」(獲利成長高) 兼具「高息股」(配息高)，其截至今年 3 月底之本益比僅 15.26 倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達 5.65 元，明顯高於大盤的 3.68 元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，為現階段更適合布局之高性價比的投資選擇。

根據統計，若盤勢震盪進場或加碼投資，以市值型的加權指數為例，持有 60、120 與 240 個交易日平均報酬分別為 4.45%、8.37% 與 18.22%；若聚焦股息型的臺灣高股息指數，同期間平均表現分別為 5.77%、7.20% 與 12.03%，表現亦不俗。

透過「股價動能」與「股利指標」雙重篩選的臺灣趨勢動能高股息指數，同期間平均表現則將提升至 7.23%、11.59% 與 20.50%，表現均勝過傳統市值型或股息型之投資標的，尤其是動能與股利機會兼具的「強勢高息股」，不但可望受惠成分股無論多空皆具相對強勢的股價動能，同時兼具高息特性也將在市場震盪時提供緩衝效果，長期而言，臺灣趨勢動能高股息指數相較加權指數表現強勁。