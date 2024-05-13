除息行情點火！00878再創新高 規模突破2800億元締新猷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 12:22

國泰永續高股息 (00878-TW) 上週五股價突破 23 元，以 23.12 元改寫掛牌以來的新高，在除息行情點火下，今 (13) 日盤中續走揚，一度衝上 23.25 元，投資人息價雙收笑呵呵，在受益人數增加、股價上漲雙引擎的帶動，00878 基金規模首度突破 2800 億元，創下新里程碑。

集保結算所最新資料顯示，統計市場 22 檔高股息 ETF，整體人數已經來到 613.7 萬人，其中，00878 受益人高達 126.2 萬人，單周大增 7803 人，不僅再創新高，並持續霸榜，且整體比例超過 20%，等同每 5 位高股息 ETF 投資者中，就有 1 位是 00878 的支持者。

00878 即將於本周五除息，周四 (5/16) 為最後一天的買進日，第二季每單位配出高達 0.51 元的新高，讓百萬粉絲們樂於持續加碼買進。

法人分析 00878 的優勢，其他高股息 ETF 有的只單看一個年度的配息高低，就決定買進或賣出持股，但 00878 更著重於候選股歷年多次股息發放的穩定性，也因此能避開「景氣循環股」，才能提供給投資人穩健的「優質股息」。

國泰永續高股息經理人游日傑指出，儘管台股 4 月中下旬在 2 萬點忽高忽低，隨後又快速重登 2 萬點之上，但 00878 因產業配置較為均衡，且有 20% 左右的金融股，可以看到 5 月以來股價表現不受影響，且略有漲幅。