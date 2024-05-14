IC設計強勢股一網打盡 台新00947 5/20開募 季定審因應股價波動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 13:58

台新投信看好台灣 IC 設計產業的長線漲升行情，推出國內首檔聚焦在 IC 設計產業的 ETF－台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金 (00947-TW)，每股發行價 15 元，將於 5 月 20 日開始募集，聯詠、聯發科、台達電為目前的前三大成分股，小股民也能輕鬆參與千金股行情，預計掛牌日為 6 月 12 日，未來會採季定審方式調整成分股。

台新投信總經理葉柱均表示，台灣 IC 設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC 設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式 AI 的興起，可望帶動台灣 IC 設計產業另一波成長高峰。

台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金經理人黃鈺民指出，台灣 IC 設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。

台灣 IC 設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987 年之後誕生了 18 個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009 年後的股王，包含聯發科、矽力 - KY、信驊、世芯 - KY 等皆是 IC 設計公司，未來漲勢可期。



黃鈺民表示，00947 擁有三大特色：一、瞄準智能浪潮：AI 趨勢下，聚焦 IC 設計具區隔性產品；二、動能增益：每季定審時精選結合近三月股價與營收動能的個股，捕捉 IC 設計強勢股，追求長期優異績效；三、追求成長之餘發放股息：採季配息與收益平準金機制，讓投資人享有彈性的現金流。

有別於多數 ETF 採取一年定審兩次，00947 成份股於毎年二、五、八、十一月季定審，黃鈺民解釋，主要考量 IC 設計股股性較活潑，希望每季都重新審視一次成分股，讓選股更具彈性與靈活優勢，若一年兩次可能太慢了，會來不及因應股市波動。