免驚破發了！2家高股息ETF新兵掛牌 這5檔成分股股價走堅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 09:43

群益台灣科技高息成長 (00946-TW)、野村趨勢動能高息 (00944-TW) 2 檔高股息 ETF 新兵於今 (9) 日掛牌上市，皆小漲開出，投資人不用擔心破發事件重演。觀察其追蹤指數成分股表現，00946 重壓第一大持股為鴻海 (2317-TW)，00944 第一大持股則為亞翔 (6139-TW)，股價連袂走強，而瑞儀、漢唐、力成入選為 2 檔 ETF 的前十大成分股，均在盤上表現。

群益台灣科技高息成長追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，發行價為 10 元，募集規模為 45.43 億元；野村趨勢動能高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數，發行價為 15 元，募集規模為 12.99 億元。2 檔 ETF 合計規模 58.42 億元。

根據 00946 公告的最新前十大成分股，依序為鴻海 10.99%、聯發科 9.01%、聯詠 8.76%、日月光投控 8.38%、聯電 7.93%、瑞昱 7.72%、世界 3.75%、瑞儀 3.36%、漢唐 3.2%、力成 2.98%。

比較 00946 公開募集前揭露的資訊，雖然前十大持股標的不變，但鴻海從第六大權重股衝上第一，聯發科權重降至第二，而瑞昱從第二大權重股下滑至第六大。

至於 00944 前十大成分股，依序為亞翔 3.53%、長榮鋼 3.2%、至上 3.15%、漢唐 3.1%、瑞儀 3.02%、群光 2.77%、鈊象 2.77%、力成 2.72%、宏全 2.54%、中信金 2.53%。