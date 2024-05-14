嘉威首季營收及獲利創新高 EPS 3.62元 美系客戶需求走揚中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 12:17

嘉威生活 (3557-TW) 公布最新財報，2024 年第一季單季營收 20.45 億元，稅後純益達 2.91 億元，營收、獲利同步創下史上單季新高，每股盈餘達到 3.62 元。嘉威指出，公司產品打入美國前 5 大零售通路業者，對接下來商品需求都在提升中。

嘉威生活 2024 年第一季財報營收 20.45 億元，創新高，毛利率爲 38.52%，季增 0.47 個百分點，年減 0.89 個百分點，稅後純益達 2.91 億元，創新高，季增約 2.51 倍，年增 81.19%，每股純益 3.62 元。

嘉威生活指出，觀察（Walmart）、目標百貨（Target）及好市多（Costco）營運策略，對接下來商品需求都有所提升，將使身為代工廠的嘉威憑藉產能優勢持續從中受惠。

嘉威生活指出，雖然美國仍受到通膨影響，不過，美國零售巨頭也是嘉威第一大客戶 Walmart 在 2023 年第四季財報表現亮麗，每股盈餘則為 1.80 美元優於分析師預期。在大客戶拉貨之下，嘉威 2024 年第一季營收高於旺季水準，單季不但站上 20 億元，亦超越 2022 年第 1 季的 20.35 億元，創下新高，年增 38.85％。

嘉威生活指出，雖然 4 月逐漸進入淡季，單月營收仍達 4.08 億元表現，年增 1.53％；累計 1-4 月營收 24.54 億元，年增 30.85%。

Walmart 宣布其 AI 能提供的一站式搜尋功能，有助顧客策劃活動時可依主題進行搜尋快速尋找商品。同時收購 Vizio 的策略，Walmart 鎖定的便是 Vizio 的廣告業務，電視上播放 Walmart 自家的產品廣告，廣告能更有效地傳達給目標受眾，增加消費者在 Walmart 的購買頻率。Walmart 將於 5 月 16 日美股盤前發布其第一季財報，市場普遍對沃爾瑪首季銷售及獲利抱持樂觀看法，有望對嘉威持續帶來正面效益。

此外，Target 為嘉威生活的第二大客戶，Target 拖出多項新的營運規畫，在新的付費會員計畫方面，針對會員福利享有年費首年優惠價及滿額訂單免費當日送達的服務等，預期可望將能帶動客流量和交易量增加；實體方面，將開設新店面、優化現有店面，並推出自有品牌。嘉威去年已經陸續供貨 Target 產品，並已增加新的訂單，今年可望加大營收貢獻力道。